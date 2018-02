Încă un mega parc eolian în județul Constanța?

Consilierul județean liberal George Niculescu a transmis, miercuri, o scrisoare deschisă ministrului Energiei, Anton Anton, privind informațiile apărute în mass-media în legătură cu investiția pe care statul olandez dorește să o realizeze pe teritoriul județelor Constanța și Buzău. În cazul în care această investiție este în curs de autorizare, consilierul județean PNL și-a propus să aducă în atenția opiniei publice, prin acest demers, punctul de vedere oficial al Ministerului Energiei. „Din informațiile apărute în spațiul public, am aflat că este vorba despre construirea unui parc eolian ce va avea o putere instalată de 1.000 de Mw, care se va realiza pe raza județelor Buzău și Constanța. Tot din presă am aflat că această investiție se va realiza ca urmare a faptului că Olanda nu își va putea îndeplini, până în anul 2020, țintele asumate în ceea ce privește cotele de energie regenerabilă. În contextul neîndeplinirii acestor cote, statul olandez a decis înființarea unei companii, în speță NE-RO (Netherlads – România), care va construi acest parc eolian iar apoi, prin intermediul transferului statistic, această capacitate de producție va fi contabilizată, în efortul de a-și atinge țintele asumate, în dreptul statului olandez. În calitate de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Constanța, dar și în calitate de locuitor al județului Constanța, vă rog să puneți la dispoziția opiniei publice următoarele aspecte ce vizează acest proiect: locația exactă a proiectului; stadiul avizelor, al autorizațiilor și al licențelor necesare construirii, înființării și desfășurării activității de producere a energiei electrice; rolul statului român în dezvoltarea acestui proiect; avantajele și/sau dezavantajele pe care le are statul român ca urmare a realizării acestui parc eolian, așa cum considerați dumneavoastră în calitate de ministru al Energiei în Guvernul României; are Sistemul Energetic Național capacitatea de a prelua și transporta energia electrică produsă de acest parc eolian, având în vedere că în această zonă avem deja cele mai mari investiții făcute în producerea de energie din surse regenerabile, reactoarele 1 și 2 de la Cernavodă, iar ministerul pe care îl conduceți poartă în continuare discuții pentru construirea reactoarelor 3 și 4?“, se arată în scrisoarea semnată de consilierul PNL George Sergiu Niculescu.

Potrivit profit.ro, NERO Renewables a planificat parcuri eoliene de 1 GW în Constanța și Buzău. Concret, compania olandeză vrea să construiască în România, trei parcuri eoliene cu 362 de turbine și o capacitate instalată totală de circa 1 GW, cu 400 MW peste capacitatea parcului onshore Fântânele-Cogealac, în prezent cel mai mare de acest tip din Europa.