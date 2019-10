Încă un pas greşit pentru HCDS

23:34:14 / 02 Octombrie 2019

rusine

Din jocul echipei noastre rezulta ca situatia nu este deloc ok, la echipa in interiorul lotului. Se vede clar si cu ochiul liber dorinta jucatorilor de a juca contra antrenorului ZVONKO SUNDOVSKI, SI INDEPARTAREA ACESTUIA DE LA ECHIPA si implicit din fuctia de antrenor principal,la presiunea exercitata si dorinta expresa a fostilor jucatori BURICEA SI TOMA,fata de actualii jucatori. Buricea se vede antrenorul principal al echipei ,si isi doreste maxim lucru acesta,si pentru a reusi asta calca pe cadavre, si musca mainile celor care l-au tinut in activitate si pe linga echipa. BURICEA TOMA NURHAN ALI sunt principalii vinovati pentru aceasta dorinta mare si expresa de ai indeparta de la echipa pe SUNDOVSKI SI ISAKOVIC,cuplu perfect profesionist,meseriasi si adevarati antrenori. Din pacate cand jucatorii nu te mai vor ,incep aceste manevre de indepartare a antrenorilor./ Buricea se crede mare antrenor dar este 0 barat nimic nu stie, decat sa faca manevre altora RUSINE RUSINE RUSINE SA VA FIE