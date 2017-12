Încă un pas pentru construcţia de locuinţe ieftine pentru tineri

Ca urmare a numeroaselor solicitări de locuinţe primite de la tinerii care nu dispun de resurse materiale suficiente pentru achiziţionarea de locuinţe de pe piaţa imobiliară, la iniţiativa primarului Constanţei, Radu Mazăre, Consiliul Local Municipal (CLM) Constanţa a elaborat şi aprobat programul de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe ieftine pentru tineri, destinate vînzării. Consilierii locali, întîlniţi ieri în şedinţă extraordinară, au aprobat proiectul de hotărîre de stabilire a metodologiei de selectare a constructorilor care vor realiza locuinţele ieftine pentru tineri. Primarul Radu Mazăre a declarat, la sfîrşitul şedinţei, că a fost realizat un proiect de colaborare între Primărie şi constructor, iar selecţia firmelor care vor realiza locuinţele ieftine va avea loc la începutul lui septembrie. Potrivit proiectului de hotărîre adoptat ieri de consilierii locali, ofertantul are obligaţia de a prezenta o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că deţine echipamente strict necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în Protocolul de înţelegere. Ofertanţii vor prezenta documente (facturi, contracte, procese-verbale etc.) din care să rezulte că au asigurate (în dotare proprie, prin contracte sau convenţii de închiriere etc.), pe toată durata execuţiei lucrărilor, echipamentele, utilajele, mijloacele de transport, laboratoarele, bazele de producţie, alte mijloace fixe şi dotări care sînt considerate strict necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor din Protocolul de înţelegere. În cazul în care un grup de operatori economici depune ofertă comună, cerinţele privind documentele care dovedesc eligibilitatea şi înregistrarea trebuie să fie îndeplinite de către fiecare operator economic parte în oferta comună, iar cerinţele privind capacitatea tehnică şi capacitatea economico-financiară se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului care depune oferta comună. Ofertantul are dreptul de a subcontracta o parte din lucrările ce urmează a fi executate, în condiţiile stabilite de Protocolul de înţelegere. La finalizarea blocurilor, unităţile de locuit vor fi vîndute de către antreprenori către tinerii titulari ai ordinului de repartizare din listele Primăriei Municipiului Constanţa şi în ordinea strictă a acestora, în condiţiile de calitate şi preţ stabilite prin Protocolul de înţelegere. Radu Mazăre a declarat că lucrările propriu-zise la blocurile pentru tineri vor începe cel mai probabil în luna octombrie. „Vom face selecţia constructorilor la începutul lui septembrie, după ce hotărîrea este validată de prefect. După selecţia constructorilor, în luna octombrie, va începe efectiv construcţia blocurilor“, a afirmat Radu Mazăre. El a adăugat că, în scurt timp, vor începe lucrările de infrastructură în primul cartier de locuinţe ieftine pentru tineri, din zona Baba Novac.