Încă un polițist american a fost ucis în timpul serviciului

După tragedia de sâmbătă din New York, când doi polițiști aflați în misiune au fost executați, ieri, un alt om al legii, de această dată din Florida, a fost împușcat în timpul serviciului. Anchetatorii au un suspect pentru dublul asasinat din New York. Este vorba despre un tânăr care se lăudase că va răzbuna moartea a doi americani de culoare, uciși de poliție. Criminaliștii nu au stabilit însă o legătură certă între crimele din New York și cea din Florida. Agentul din Florida, Charles Kondek, care lucra de 17 ani în poliție, fusese trimis la un incident, când a fost împușcat de un bărbat, care apoi a fugit. A fost prins în scurt timp, după ce a intrat într-un stâlp și a lovit o altă mașină. Kondek lucrase ca polițist și la New York.