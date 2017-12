Încă un proiect PDL “în necunoştinţă de cauză”

INCOMPETENT = care nu are puterea legală de a judeca, cerceta sau rezolva o anumită problemă. Este definiţia care se potriveşte de minune Guvernului Boc, având în vedere că de doi ani nu a realizat nimic. Doar haos. Aceeaşi definiţie se potriveşte şi partidului condus de Emil Boc, PDL fiind mai degrabă o adunătură de incompetenţi şi profitori decât un partid politic. Interesant este că, în anumite momente, membrii PDL au puterea să recunoască “cât de bine pregătiţi” sunt în ale guvernării. Cu siguranţă, nimeni nu a uitat episodul din Camera Deputaţilor când pedeliştii, cu mic cu mare, au votat fără nicio ezitare reducerea TVA la 5% la alimentele de bază şi neimpozitarea pensiilor sub 2.000 de lei, pentru ca ulterior să se roage de preşedintele Traian Băsescu să nu le promulge prostia. Vineri, o nouă mostră de incompetenţă a fost servită publicului, prin declaraţia ministrului Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş. Prezent la Alba Iulia, probabil pentru a scoate dunga portocalie de pe drapelul naţional, Igaş a declarat că iniţiativa legislativă de reducere a cotei unice de impozitare de la 16% la 10% nu mai este bună. “În momentul în care am semnat acea iniţiativă legislativă credeam că vom reuşi şi făcusem în acest sens o analiză. Sigur că nu era o analiză foarte bine documentată şi foarte profundă. Ulterior ne-am dat seama din analizele profunde care au fost făcute şi de noi ca parlamentari, dar şi de specialişti din cadrul Ministerului Finanţelor, că nu este posibil şi în aceste condiţii. Sper că această iniţiativă legislativă, ca multe altele, să nu aibă un câştig în ceea ce priveşte demersul în Parlament”, a declarat Traian Igaş. Senatul a adoptat, marţi, o propunere legislativă pentru reducerea, de la 16% la 10%, a cotei de impozitare aferente veniturilor din activităţi independente, salarii, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, pensii, activităţi agricole, premii şi alte surse. Acum când FMI îi trage de urechi pe membrii Guvernului, portocaliii semnatari ai unor astfel de acte normative bat în retragere. Iată o nouă dovadă a faptului că unii reprezentanţi ai românilor în Parlament dorm pe ei şi fac doar chestiuni pur electorale, care să le aducă voturi, sau chestiuni care să le umple buzunarele.