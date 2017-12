Încă un record la „Mișcarea face bine”!

Mii de turiști și de constănțeni s-au adunat sâmbătă, în Piațeta Perla din stațiunea Mamaia, pentru a lua parte la a patra ediție a evenimentului „Mișcarea face bine”, organizat de Dolcesport, în parteneriat cu Smartatletic și Getfit. Iubitorii de mișcare au avut parte de multe surprize pregătite de organizatori, sub stindardul „Cea mai mare oră de sport”, cuvintele de ordine fiind mișcarea și buna dispoziție. La ediția din acest an au fost prezenți mai mulți invitați speciali, printre care Kinga Sebestyen, Troy Dureh (Marea Britanie), Fernando Gorini (Argentina), Starlin Belen (Republica Dominicană) și campionul de skandenberg Radu Valahu. Astfel, participanții au avut parte de clase de Zumba, Kangoo Jumps, Khai Bo, Steel Tonic, Total X30, Boot Camp, X-Tempo, Functional Training, Freestyler și Superjump. În plus, câte zeci de curajoși s-au încumetat să ia startul la un concurs de skandeberg, desfășurat sub atenta supraveghere a lui Radu Valahu. O altă surpriză a fost stabilirea unui nou record mondial de flotări pe dosul palmelor, cu o greutate de 30 de kilograme în spate, stabilit de Gabriel Ban. Acesta a făcut într-un minut 32 de flotări, precedentul record fiind de 27 de flotări. Pe lângă orele ținute de instructori renumiți, doritorii de mișcare au avut la dispoziție zone de cycling, boot camp, nordic walking și fotbal, și au putut efectua o serie de teste medicale gratuit. „Ne bucură mult numărul de participanți, care a crescut de la an la an. La această ediție am înregistrat un nou record în acest sens, chiar dacă a fost extrem de cald. Cel mai important lucru este că lumea face mișcare”, a spus inițiatorul acestui proiect, nutriționistul Cristian Mărgărit.