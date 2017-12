Încă un român în mâinile piraţilor?

În ciuda măsurilor luate împotriva piraţilor somalezi şi a eşecurilor suferite în ultima perioadă (intervenţia forţelor speciale ruseşti, care au eliberat o navă la bordul căreia se aflau navigatori ruşi), aceştia continuă să atace. Ieri, piraţii au capturat un cargo grec, sub pavilion liberian. Potrivit directorului grec al companiei Eurobulk LTD (care deţine nava „Eleni P”), Markos Vassilikos, cargoul grec are la bord şi un marinar român. „Încă nu am reuşit să iau legătura cu autorităţile române pentru a confirma această informaţie. Sper ca mâine (astăzi - n.r.) să ştim cu siguranţă dacă sunt şi conaţionali de-ai noştri printre navigatorii capturaţi astăzi (ieri - n.r.) de piraţii somalezi”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu. Cargoul „Eleni P”, la bordul căruia se află, de asemenea, 23 de marinari filipinezi şi unul indian, plecase din Ucraina spre China şi transporta minereu de fier. Peste 400 de marinari sunt deţinuţi în prezent de piraţi, cinci dintre aceştia fiind români. Doi marinari constănţeni se află la bordul navei sub pavilion britanic „St. James Park”, care a fost capturată de piraţii somalezi la sfârşitul lunii decembrie, în Golful Aden. „St James Park” transporta produse chimice şi are la bord 26 de membri ai echipajului. O altă navă sub pavilion britanic, „Asian Glory”, la bordul căruia se află alţi doi constănţeni şi care transporta maşini din Singapore la Jeddah, în Arabia Saudită, a fost capturată de piraţii somalezi pe 1 ianuarie. „MV RIM” este a treia navă capturată de piraţii somalezi de la începutul anului, la bordul acesteia aflându-se un navigator român. Proprietate a societăţii libiene White Sea Shipping, nava a plecat din România, spre India (unde urma să fie casată) şi a fost capturată pe 3 februarie.