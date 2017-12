Încă un show cu Lord of the Dance

Celebra trupă de dans Lord of the Dance este aşteptată, de fiecare dată, cu nerăbdare şi entuziasm de către publicul din România. La jumătatea lunii martie, irlandezii vor susţine un spectacol fabulos la Bucureşti, pentru care interesul a fost extrem de crescut, astfel că organizatorii de la Project Events au mai programat o reprezentaţie. Pe lângă spectacolul deja anunţat, din 14 martie, ora 20.00, la Sala Palatului, trupa Lord of the Dance va mai susţine încă un show în aceeaşi zi, de la ora 16.00, la cererea publicului.

Biletele pentru noua reprezentaţie vor avea aceleaşi preţuri ca şi cea de la ora 20.00, între 100 şi 350 de lei, în funcţie de poziţionarea în sală. Biletele au fost puse în vânzare de ieri, acestea putând fi achiziţionate de la Sala Palatului şi Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti.

Cei ce doresc să comande biletele online o pot face de pe site-urile: biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro, bilete.ro, eventim.ro sau myticket.ro.

Trupa Lord of the Dance a fost prezentă şi la Constanţa, o singură dată, în octombrie 2012, când a umplut până la refuz Sala Sporturilor din oraş.