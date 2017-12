Încă un spectacol Lord of the Dance

Spectacolul pe care celebra trupă Lord of the Dance îl va susţine pe 14 martie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Bucureşti este sold out! Fanii faimoşilor dansatori irlandezi nu trebuie, însă, să dispere: pentru ei, „elevii” lui Michael Flatley, creatorul conceptului Lord of the Dance, vor mai urca pe scenă o dată, la ora 16.00, înainte de reprezentaţia de la ora 20.00.

Biletele pentru primul show au aceleaşi preţuri ca şi reprezentaţia de la ora 20.00: între 100 de lei şi 350 de lei, în funcţie de poziţionarea locului în sală. Chiar şi aşa, cei care doresc să-şi vadă idolii trebuie să se grăbească, deoarece biletele se vând în ritm alert, iar până la spectacol mai e puţin.

Trupa Lord of the Dance a putut fi admirată şi de constănţeni, în cadrul unui spectacol de zile mari desfăşurat pe 14 octombrie 2012, la Sala Sporturilor, în prezenţa a peste 2.000 de oameni.