Încă un stelist la curtea ”regelui”

Lotul Viitorului a fost completat duminică cu încă un jucător. Mijlocaşul central Florin Bejan, ultima dată la Steaua II, a acceptat propunerea ”regelui” Gheorghe Hagi de a semna un contract cu formaţia pe care o patronează. În vârstă de 20 de ani (născut pe 28 martie 1991), Bejan a semnat un contract valabil pentru următoarele trei sezoane. „Sunt foarte fericit că am ajuns aici, îmi doream foarte mult acest lucru. La Steaua nu aveam posibilitatea să joc şi acesta este motivul pentru care am ales Viitorul. Proiectul care mi s-a prezentat, faptul că am ocazia de a lucra şi cu Gheorghe Hagi, au fost alte argumente importante care m-au determinat să aleg această echipă. Sper să pot evolua cât mai mult şi să-mi ajut echipa să îşi îndeplinească obiectivul. Este un pas înainte în carieră, mai ales dacă vom şi promova”, a declarat Florin Bejan. Născut la Mangalia, Bejan a mai jucat la Aurora 23 August înainte de a ajunge la Steaua. Are ca pasiuni filmele şi plimbările cu prietenii. În lotul Viitorului sunt în acest moment opt foşti jucători la Steaua: Ninu, Lazăr, Albu, Vl. Rusu, Onicaş, Bejan, V. Simion şi Cristocea.

MULŢUMIT DE NOU VENIŢI. Amicalul cu FC Almere a arătat cel puţin pentru moment că transferurile făcute de Viitorul în această perioadă sunt reuşite. De altfel, de evoluţia nou veniţilor s-a arătat mulţumit şi Gheorghe Hagi. „Sunt jucători buni, care pot creşte mult. Rusu, Onicaş, Lazăr, Albu, sau mai vechii Chiţu şi Hertu, sunt câţiva dintre cei în care ne punem mari speranţe. Avem două obiective în acest sezon cu mulţi dintre ei: să promovăm în Liga 1 şi să fie convocaţi la naţionala de tineret. Vrem să aibă o mentalitate de învingător pentru că ne dorim să câştigăm toate meciurile. Cred că ne-am acoperit bine pe posturi, avem variante bune în fiecare compartiment. Nu trebuie să ne fie frică de nimeni”, a precizat cel mai mare fotbalist român din toate timpurile.

AL DOILEA AMICAL. Astăzi, de la ora 20.00 (ora României), FC Viitorul Constanţa va disputa a doua partidă de pregătire din Olanda. Formaţia pregătită de Cătălin Anghel va întâlni echipa de tineret de la Groningen (locul 5 în Olanda). Meciul va avea loc la Groningen, la aproximativ 160km de Hoenderloo, locul unde Viitorul îşi desfăşoară cantonamentul.