Încă un succes în deplasare pentru SSC Farul

După victoria de la Piteşti, 1-0 cu FC Argeş, SSC Farul Constanţa a bifat joi seară, la Mioveni, al doilea succes consecutiv în deplasare, învingând, cu scorul de 2-0 (D. Toma 43, Antoche 83), în partida din etapa a 32-a a Ligii a 2-a la fotbal. A fost un meci echilibrat, în care ambele echipe şi-au creat ocazii de gol, dar jucătorii Farului au fost cei care au şi concretizat pe tabela de marcaj, în timp ce Raul Avram şi-a făcut datoria în poarta formaţiei constănţene. Cu cele trei puncte obţinute în confruntarea cu CS Mioveni, SSC Farul a urcat pe locul 11 în clasament, iar emoţiile în privinţa retrogradării încep să se risipească.

Au evoluat următoarele formaţii - Mioveni (antrenor Daniel Opriţa): F. Croitoru - C. Alexe, Burnea, Traşcu, E. Stoica (cpt.) - M. Şerban (80 Isfan), Robert Boboc (46 C. Năstăsie), R. Lazăr - Rădescu, Măzărache, Hergheligiu (46 Ayza); Farul (antrenor Petre Grigoraş): R. Avram (cpt.) - Joao Diogo, Antoche, Ehmann, Ispas - Celestino, M. Doumbia - M. Fotescu (66 G. Păun), D. Toma (70 T. Moldovan), Neciu - R. Surdu (80 N. Moise). Cartonaşe galbene: R. Lazăr / Ehmann, R. Surdu, M. Doumbia. Meciul a fost arbitrat la centru de Ovidiu Oprea (Ploieşti).

Programul celorlalte partide - vineri, ora 11.00: FC Argeş - Ripensia Timişoara (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); sâmbătă, ora 11.00: Luceafărul Oradea - Daco-Getica Bucureşti, Petrolul Ploieşti - Dacia Unirea Brăila (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), Aerostar Bacău - ACS Poli Timişoara, ACS Energeticianul - Sportul Snagov, Metaloglobus Bucureşti - Pandurii Tg. Jiu, ora 12.00: Chindia Târgovişte - CS Baloteşti, ora 12.00: ASU Politehnica Timişoara - Academica Clinceni (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport); duminică, ora 14.00: Universitatea Cluj - UTA Arad (Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport).

Clasament: 1. Clinceni 76p (golaveraj: 67-19), 2. Chindia 73p (63-31), 3. U. Cluj 69p (77-26), 4. Petrolul 65p (59-32), 5. Snagov 63p (48-30), 6. FC Argeş 59p (46-26), 7. Mioveni 49p (46-39), 8. Ripensia 45p (40-44), 9. UTA 44p (50-51), 10. Metaloglobus 43p (33-51), 11. SSC FARUL 42p (43-54), 12. ASU Poli 41p (31-30), 13. Luceafărul 40p (43-55), 14. Daco-Getica 39p (47-50), 15. Pandurii 38p (54-54), 16. Energeticianul 35p (38-44), 17. Aerostar 32p (51-60), 18. ACS Poli 26p (28-58), 19. Baloteşti 24p (25-65), 20. Dacia Unirea 19p (27-95).

În următoarea etapă, Farul va juca pe teren propriu, miercuri, 15 mai, de la ora 16.00, cu Daco-Getica Bucureşti.