După două săptămâni de pregătire centralizată lângă Buzău, campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, a susţinut primele partide de verificare din acest an. Vineri, constănţenii s-au impus în disputa cu Universitatea Galaţi, formaţie care activează în Seria I din Divizia A, cu 37-17, într-un meci disputat în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău, iar sâmbătă, echipa pregătită de Ion Crăciun, Eden Hairi şi Alexandru Buligan a câştigat jocul susţinut la Ploieşti, în compania formaţiei gazdă, Petrolul Teleajen, care activează în Seria a II-a a Diviziei A, cu 32-26. „În acest cantonament am încărcat destul de tare jucătorii. S-a lucrat foarte bine, iar jocurile de la final au fost binevenite. Am rulat tot lotul, pentru că, la jocurile amicale, este normal să verificăm toţi jucătorii. La antrenamente au răspuns foarte bine, însă la joc se pare că avem unele probleme pe care nu le vom putea remedia rapid. În aceste condiţii, jucătorii care nu s-au ridicat la nivelul echipei în acest moment vor juca mai puţin în meciurile oficiale”, a spus Crăciun. Constănţenii au revenit acasă sâmbătă seara şi au primit două zile libere, urmând să revină la antrenamente mâine, la ora 11.00. În zilele următoare lotul se va întregi cu cei şase internaţionali, Popescu, Csepreghi, Toma, Mureşan, Sabou şi Sadoveac, care au participat la turneul final al Campionatului Mondial din Suedia. „După ce vor veni şi jucătorii de la lot vom încerca să facem un program de pregătire astfel încât să abordăm reluarea campionatului şi cele trei meciuri din Liga Campionilor cu maximum de randament”, a adăugat Crăciun.