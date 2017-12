Încă un succes pentru Şumudică

La capătul primei săptămîni de pregătire din această vară, FC Farul a disputat, sîmbătă, al doilea joc amical sub comanda antrenorului Marius Şumudică. Ca şi în disputa cu echipa secundă a clubului, Pătraşcu şi compania s-au impus, cu 3-1, în confruntarea cu Oil Terminal Constanţa, echipă nou promovată în Liga a III-a. Şumudică a început partida desfăşurată pe terenul II al Complexului Sportiv din strada Primăverii în următoarea formulă: Vlas - Măţel, Pahor, Şchiopu, Paşcovici - Păcuraru, Rusmir, Pătraşcu, Cristocea - Chico, E. Nanu. Superiori valoric, jucătorii Farului au dominat clar debutul jocului, reuşind să deschidă scorul încă din minu. 13, printr-o lovitură de cap a lui Nanu. Diferenţa s-a dublat în min. 22, tot după o lovitură de cap, expediată de Chico, celălalt atacant al Farului. Contrar cursului jocului, oaspeţii au marcat cu un minut înainte de pauză, prin C. Tănase, care a profitat de o eroare a lui Pahor. La reluare, Şumudică a schimbat întreaga echipă, trimiţînd în teren următorul “11”: Sardescu - Popescu, I. Barbu, Rastovac, L. Ştefan - Soare, Teekloh, Larie, Durbac (70 Leu) - Gosic, T. Moldovan. După doar cinci minute, Gosic a mărit diferenţa, trimiţînd mingea în plasă, din 6 m, după o acţiune excelentă a lui Tibor Moldovan. Ultimul s-a accidentat cîteva minute mai tîrziu, suferind o entorsă la glezna piciorului drept, şi a părăsit terenul, FC Farul evoluînd ultima jumătate de oră în inferioritate numerică. Ieşirea lui Moldovan a slăbit ofensiva gazdelor, astfel că scorul a rămas neschimbat pînă la final: 3-1 pentru Farul. “Nu mă interesează prea mult rezultatele din aceste jocuri amicale, pentru că este o perioadă de acumulări fizice. Sînt supărat însă că am primit gol. Totuşi, este bine să cîştigăm mereu, pentru că astfel se crează mentalitatea de învingător. Mă vor interesa rezultatele din Italia, unde vom întîlni echipa puternice. Am stabilit deja cinci partide de verificare, cu o echipă formată din jucători din primele două ligi, liberi de contracte, cu două formaţii din Seria A, Livorno şi Siena, cu una din Serie B, Mantova, şi cu una din a treia ligă, Luchesse”, a spus Şumudică. Începînd de astăzi, constănţenii încep primul stagiu de pregătire, la Constanţa, pentru o perioadă de zece zile.

De partea cealaltă, Oil Terminal Constanţa, formaţie pregătită de Dumitru Sărăcin, a folosit următorii jucători: Al. Sărăcin - Roman, Cristache, Ghiţă, Dobre - Grigorie, Bădică, David, C. Tănase - Ciocănel, Nuţă. Au mai jucat: Cosmin, Mujdei, I. Ilie, Şişu, George Chelariu, Costache şi Olaru.

Acord cu Liviu Ştefan

FC Farul şi-a întărit partea stîngă a defensivei, după ce l-a adus pe Constanţa şi pe Liviu Ştefan, fostul jucător de la Midia Năvodari şi Delta Tulcea. “Ne-am înţeles cu Farul şi urmează să semnez un contract în zilele următoare”, a spus fundaşul în vîrstă de 30 de ani. “Vom avea mai multe variante pentru partea stîngă. Cu Liviu Ştefan am ajuns la un acord şi vom încheia un contract în cîteva zile. Va sosi la Constanţa şi Gaston Mendy, după ce-şi va rezolva problemele cu viza, dar şi internaţionalul de juniori Andrei Sava, de la Progresul Bucureşti. Aşteptăm şi părerea lui Şumudică în privinţa lui Cosmin Paşcovici. Eu cred că este un jucător cu experienţă, care ne poate ajuta, mai ales că poate juca şi fundaş central. Cu Vasilică Cristocea sîntem în continuare în tratative şi cred că vom ajunge la un acord. Am avut şi ceva discuţii cu mijlocaşul Cristi Coconaşu, dar a preferat să rămînă la Bacău. În schimb, luni (n.r. - azi) va veni la Constanţa şi Marius Ene, un atacant care am mai jucat la Progresul Bucureşti. Trebuie să ne mişcăm rapid, pentru că FCM Bacău şi Petrolul Ploieşti ne-au cam luat-o înainte cu pregătirea”, a explicat Mircea Crainiciuc, preşedintele executiv al FC Farul.