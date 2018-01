Încă un supermarket deschide mini-magazine

Auchan intră pe piața magazinelor mici. Planurile acestuia pe formatul mic de magazine sunt să acopere toate benzinăriile Petrom şi să deschidă alte câteva sute de unităţi independente, conform Ziarului Financiar.

Segmentul magazinelor mici – supermarketuri şi proximitate modernă - numără acum circa 1.600 de unităţi cu vânzări anuale de 2,5 mld. euro şi este disputat de Profi, Mega Image şi Carrefour.

Auchan a intrat pe piaţa locală acum mai bine de un deceniu cu formatul de hipermarket. Până acum un an acesta a fost singurul format cu care retailerul francez activa local. În 2016, francezii au deschis primele magazine de proximitate sub brandul My Auchan, iar anul trecut au inaugurat şi primele supermarketuri, care funcţionează tot sub brandul Auchan.