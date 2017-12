Încă zece bilete disponibile pentru EURO 2012

După Germania, Spania, Italia şi Olanda, alte echipe naţionale “caută” astăzi bilete pentru turneul final al EURO 2012, programat în Polonia şi Ucraina. Turcia şi Belgia luptă de la distanţă pentru poziţia secundă în grupa Germaniei, care va juca astăzi în Turcia, iar marţi va găzdui Belgia! Rusia are mari şanse să câştige Grupa B, o victorie cu Slovacia aducându-i calificarea, ultimul meci fiind contra Andorrei! Aici Armenia este un competitor serios pentru poziţia secundă, două victorii fiindu-le suficiente armenilor pentru a ajunge la baraj. În Grupa C, Serbia poate spera la poziţia a doua dacă învinge Italia, în cel mai “încins” meci programat în această seară. Suedia mai are şanse teoretice la primul loc, dar are nevoie de o victorie în Finlanda… pentru a nu rata şi poziţia secundă! Grupa F este cea mai simplă, Croaţia şi Grecia având de tranşat disputa directă pentru prima poziţie. Anglia încă tremură pentru calificare, o înfrângere la Podgorica putând aduce naţionala Albionului la mâna… elveţienilor! Portugalia, Danemarca şi Norvegia luptă pentru cele două poziţii calificante din Grupa H, norvegienii depinzând, însă, de jocul rezultatelor din această seară. În sfârşit, în Grupa I, Spania va arbitra disputa pentru locul al doilea, jucând azi în Cehia şi marţi cu Scoţia.

Programul de astăzi - Grupa A: Azerbaidjan - Austria (ora 19.00), Turcia - Germania (ora 21.30), Belgia - Kazahstan (ora 21.30). Clasament: 1. Germania 24p, 2. Turcia 14p, 3. Belgia 12p, 4. Austria 8p, 5. Azerbaidjan 7p, 6. Kazahstan 3p; Grupa B: Armenia - Macedonia (ora 18.00), Slovacia - Rusia (ora 21.15), Andorra - Irlanda (ora 22.30). Clasament: 1. Rusia 17p, 2. Irlanda 15p, 3. Armenia 14p, 4. Slovacia 14p, 5. Macedonia 7p, 6. Andorra 0p; Grupa C: Serbia - Italia (ora 21.45), Irlanda de Nord - Estonia (21.45). Clasament: 1. Italia 22p, 2. Serbia 14p, 3. Estonia 13p, 4. Slovenia 11p, 5. Irlanda de Nord 9p, 6. I-le Feroe 4p; Grupa E: Finlanda - Suedia (ora 19.15), Olanda - Moldova (ora 21.30). Clasament: 1. Olanda 24p, 2. Suedia 18p, 3. Ungaria 18p, 4. Finlanda 9p, 5. Moldova 6p, 6. San Marino 0p; Grupa F: Letonia - Malta (ora 20.00), Grecia - Croaţia (ora 21.45). Clasament: 1. Croaţia 19p, 2. Grecia 18p, 3. Israel 13p, 4. Georgia 10p, 5. Letonia 8p, 6. Malta 1p; Grupa G: Ţara Galilor - Elveţia (ora 21.45), Muntenegru - Anglia (ora 22.00). Clasament: 1. Anglia 17p, 2. Muntenegru 11p, 3. Elveţia 8p, 4. Bulgaria 5p, 5. Ţara Galilor 3p; Grupa H: Cipru - Danemarca (ora 21.30), Portugalia - Islanda (ora 23.00). Clasament: 1. Portugalia 13p, 2. Danemarca 13p, 3. Norvegia 13p, 4. Islanda 4p, 5. Cipru 2p; Grupa I: Cehia - Spania (ora 21.45). Clasament: 1. Spania 18p, 2. Cehia 10p, 3. Scoţia 8p, 4. Lituania 5p, 5. Liechtenstein 4p. Mâine se joacă un singur meci, contând pentru Grupa I: Liechtenstein - Scoţia (ora 20.30).