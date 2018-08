Incalificabil! Femeie jandarm linșată de zeci de protestatari și jefuită de pistol

12:53:46 / 11 August 2018

Pistol?!?

Nu stiu daca este legal ca jandarmii sa vina in asemenea manifestatii cu pistoale si probabil sio munitie de razboi!!! Daca asa s-a intamplat inseamna ca erau pregatiti sa le foloseasca. Este de domeniul absurdului,nu-mi vine sa cred am revenit la decembrie 89 sa se traga in populatie? Doamna premier,chiar in vacanta fiind(!!!) stia de dotarea jandarmilor? Doamna Carmen Dan stia,sau ambele "videliste" sunt pupeze puse de Dragnea? Ce vor spune ele despre dotarea jandarmilor si mai ales despre posibilitatea ca armamentul furta sa ajunga in mana unui descreierat?