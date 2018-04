Încălzirea globală ne lovește cu... secetă

România primește, încă o dată, o avertizare serioasă din partea specialiștilor. Încălzirea globală galopează, iar țara noastră este deja afectată de acest fenomen. Potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, fenomenul de secetă se va accentua, în condiţiile în care, în ultimii trei ani, în România temperatura a crescut în medie cu un grad anual, în contextul încălzirii globale. Specialistul meteo a declarat la Antena 3 că, în ultimii trei ani, temperaturile au crescut. „În 2017 cu 1,1 grade faţă de perioada preindustrială şi al doilea an, împreună cu 2015, cel mai călduros an după 2016. De la an la an în România temperatura medie a anului a fost pozitivă, în medie cu un grad. (...) Este posibil ca la sfârşitul lunilor iulie şi august să vorbim de accentuarea fenomenului de secetă, pentru că şi astăzi aceste zone sunt cunoscute a fi vulnerabile. Zilele cu grade mai mult de 35 de grade, pot crea un disconfort termic accentuat. Trebuie să ne adaptăm cerinţelor climatice pe viitor. Pragul de limitare a creşterii temperaturii aerului trebuie să fie operaţionalizat prin cercetări specifice“, a afirmat Elena Mateescu.

Reprezentantul ANM a adăugat că după această săptămână plină de ninsori, precipitaţii şi polei, vremea se va încălzi treptat, urmând ca temperaturile să ajungă spre sfârşitul acestei luni şi la 16 grade, informează Mediafax. „După 26 martie ne aşteptăm ca vreme a să intre într-un proces de încălzire, să înregistrăm valori pozitive, pe 27-29 martie între 11 şi 16 la nivelul întregii ţări, 15 şi 16 grade în sudul şi vestul ţării“, a completat Mateescu.