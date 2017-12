Încasări mai mari la SPIT în 2012

ESTIMĂRI DEPĂŞITE În 2012 constănţenii au fost mai conştiincioşi atunci când a venit vorba de plata taxelor şi impozitelor locale. În special persoanele juridice. Directorul executiv al Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa, Virginia Uzun, a declarat că, spre finalul anului 2012, încasările au crescut cu 4%. Nici la persoanele fizice încasările nu au fost mai mici, ci au crescut cu 2%. Astfel că, faţă de 2011, SPIT a înregistrat o creştere a încasărilor cu 6%. „La început de an am făcut câteva estimări raportându-ne la procentul de încasări din anii anteriori, estimări care au fost depăşite anul acesta cu aprox. 8%. Mai exact am încasat aprox. 108% din cât am apreciat noi şi ne aşteptăm ca raportul final să ne arate o creştere mai mare a veniturilor“, a declarat Uzun. Directorul SPIT a amintit că taxele şi impozitele vor rămâne la acelaşi nivel şi în 2013, ba chiar cu nişte facilităţi pentru unii contribuabili. Conform modificărilor aduse Codului Fiscal, contribuabilii care deţin vehicule lente (buldozere, vehicule de mare tonaj - n.r.) nu vor mai fi nevoiţi să plătească impozitul datorat până la 31 ianuarie, ci la scadenţele din martie şi septembrie, la fel ca orice alt impozit. Şi posesorii de mopede au motive de bucurie. Pentru că s-a schimbat modalitatea de calcul al acestui impozit, ei vor plăti cu aprox. 50% mai puţin. Mai exact, dacă pentru un moped se plătea un impozit de opt lei, de anul acesta se vor plăti doar patru lei.

VIN ÎNŞTIINŢĂRILE Odată cu reluarea programului cu publicul, SPIT va începe să trimită şi înştiinţările de plată pentru 2013. La fel ca şi anul trecut, proprietarii constănţeni, persoane fizice şi juridice, vor primi înştiinţări de plată de culoare albă sau roz care vor cuprinde toate obligaţiile datorate bugetului local. Şi în anul 2013, contribuabilii vor beneficia de bonificaţie la plata integrală şi cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor datorate bugetului local până la împlinirea primului termen scadent, respectiv până la 31 martie 2013. Persoanele fizice beneficiază de bonificaţie de 10%, iar persoanele juridice de bonificaţie de 5% la impozitul pe clădiri, teren şi mijloace de transport.