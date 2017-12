Încasări mai mici din taxe

Pronosticurile încasărilor din taxele locale în acest an sunt sumbre. Primarii estimează că, după majorarea taxelor şi impozitelor locale, reducerea salariilor bugetarilor cu 25% şi, în plus, disponibilizările în masă din administraţia publică locală vor aduce la bugetele locale încasări din ce în ce mai mici. Primarul din Cobadin, Cristian Telehoi, a declarat că măsurile de austeritate ale lui Boc i-au speriat pe oameni iar ei nu ştiu ce să facă mai întâi cu banii puţini pe care îi iau: să-şi plătească utilităţile sau să mănânce! Cât despre achitarea taxelor locale, cel mai sigur, aceasta nu va mai fi principala preocupare a locuitorilor din Cobadin. „Dacă anul trecut am avut încasări la bugetul local de 78% din taxele şi impozitele locale, anul acesta estimez că vom strânge doar 60%”, a declarat primarul din Cobadin.