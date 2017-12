Încasări-record de trei miliarde de dolari pentru studioul 20th Century Fox

”X-Men: Days of Future Past” a fost prima producție din acest an a 20th Century Fox care a contribuit la încasările de peste trei miliarde de dolari adunate până în prezent, de la începutul anului, de studiourile de producție, un record care nu a mai fost atins din 2010, de la distribuirea peliculei ”Avatar”. O treime din încasările din acest an a provenit de pe piața americană, iar două treimi - din afara țării. În acest an, 20th Century Fox a fost primul studiou de distribuție care a atins pragul național de un miliard de dolari, la 13 iulie, și a depășit, la 16 iulie, pragul de două miliarde din încasări pe plan internațional. Doar de alte șase ori în istoria sa, Fox a reușit să obțină la nivel internațional încasări de două miliarde de dolari.

Marii contribuitori din 2014 pentru aceste încasări uriașe sunt ”Grand Budapest Hotel” cu 168 de milioane la nivel internațional, ”Rio 2” cu 490 de milioane dolari, ”The Other Woman” cu 195 de milioane, ”X-Men: Days of Future Past” cu 735 de milioane de dolari, ”The Fault in Our Stars” cu 243 de milioane, ”How to Train Your Dragon” cu 366 de milioane și ”Dawn of the Planet of the Apes” cu 132 de milioane, până în prezent.

Nu tuturor le merge bine în domeniul divertismentului. Grupul informatic american Microsoft a decis să își întrerupă colaborarea cu studiourile de la Hollywood. Totodată, va închide uzina Nokia de la Komarom, din nord-vestul Ungariei, care are aproximativ 1.800 de angajați. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de restructurări, în urma căruia Microsoft vrea să elimine 18.000 de locuri de muncă sau 14% din efectivele sale mondiale. Cea mai grav lovită va fi divizia de telefoane mobile Nokia Devices and Services, care va pierde 12.500 de angajați, adică jumătate din forța sa de muncă. Zoltan Laszlo, un lider sindical de la Komarom, a declarat pentru MTI că managementul i-a informat pe angajați că uzina se va închide în luna noiembrie. Discuțiile cu privire la pachetele compensatorii vor începe la finele acestei luni, a adăugat liderul sindical. În 2012, Nokia a concediat 2.300 din cei aproximativ 4.400 de angajați care lucrau atunci la Komarom. La acea dată, compania a anunțat că are de gând să transfere activitatea de producție în Asia. Anterior, în anul 2011, Nokia a decis să închidă fabrica din localitatea Jucu, din județul Cluj, după ce a investit 60 de milioane de euro în această întreprindere inaugurată în 2008. Odată cel mai mare producător mondial de telefoane mobile, grupul finlandez Nokia a fost cumpărat anul trecut de Microsoft, pentru 5,6 miliarde de euro.

În tabăra celor cărora le merge bine se află Google. Veniturile grupului american au crescut cu 22% în trimestrul doi din 2014, datorită majorării cererii pentru mesaje publicitare online pe piețele internaționale. În perioada aprilie-iunie 2014, veniturile au urcat la 16 miliarde de dolari, în timp ce profitul a crescut cu 6%, la 3,4 miliarde de dolari. De asemenea, compania americană a anunțat că directorul financiar, Nikesh Arora, va părăsi Google pentru a se alătura companiei nipone SoftBank. Nikesh Arora, care a lucrat zece ani pentru Google, va fi temporar înlocuită cu Omid Kordestani, fost șef de vânzări al grupului american. Joi, după închiderea ședinței bursiere, acțiunile Google au crescut cu aproape 1%. Cheltuielile operaționale au urcat în trimestrul doi din 2014 la 5,58 miliarde de dolari, de la 4,45 miliarde de dolari în perioada similară din 2013. Cheltuielile de capital s-au ridicat la 2,65 miliarde de dolari. La 30 iunie 2014, Google avea 52.069 angajați, în creștere față de 49.829 la 31 martie 2014.

Majoritatea veniturilor Google vin din afara SUA. La sfârșitul lunii martie, rezervele de lichidități ținute de Google peste hotare se ridicau la 34,5 miliarde de dolari, la care se adaugă alte 25 de miliarde de dolari păstrate în SUA. La fel ca și alte mari companii din sectorul tehnologiei, Google este criticată pentru că își ține lichiditățile peste hotare, în ideea de a evita plata taxelor în SUA. De asemenea, politicienii din Marea Britanie și Franța au criticat și ei Google pentru că evită să plătească taxe în țările lor, prin înregistrarea veniturilor în Irlanda, unde taxele plătite de companii sunt mai mici. În trimestrul doi din 2014, Google a beneficiat de pe urma unei cereri puternice din partea comercianților, dar și a cererii pentru mesaje publicitare online pe piețele internaționale. Pe lângă publicitate, Google vinde și conținut și aplicații mobile prin magazinul său online Google Play, precum și o serie de echipamente hardware, cum ar fi ordinatoare Chromebook sau smartphone-uri și tablete Nexus.