Incendii devastatoare

• EXPLOZIE • Cinci familii au rămas în prag de iarnă, fără acoperiş deasupra capului după ce două incendii izbucnite joi seara, le-au mistuit locuinţele. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, în jurul orei 20.00, au fost sesizaţi prin intermediul 112 asupra faptului că mai multe case din localitatea Eforie Sud au luat foc. Pentru stingerea incendiului au fost trimise trei autospeciale din cadrul Staţiei Tuzla. Din primele cercetări, pompierii au stabilit că flăcările cuprinseseră un imobil stil vagon al Consumcoop în care locuiau cu chirie trei familii. Până la venirea militarilor, chiriaşii au reuşit să salveze o parte din bunurile aflate în interiorul imobilului. Reprezentanţii ISU spun că incendiul a fost lichidat după trei ore. „A fost o intervenţie foarte dificilă pentru că în zonă sunt înghesuite foarte multe case pe o suprafaţă mică de teren. Am avut probleme şi din cauză că nu am putut realimenta cu apă în Eforie şi am fost nevoiţi să mergem cu autospecialele până la Tuzla“, a declarat lt. Marius Crăciun din cadrul ISU „Dobrogea“. Persoanele care se aflau în imobil în momentul izbucnirii incendiului spun că au auzit două explozii iar după doar câteva minute acoperişul era cuprins de flăcări. Mai mult, ei susţin că incendiul a izbucnit de la centrala electrică a unui vecin care s-a supraîncălzit. Raportul întocmit de pompieri a arătat că imobilele au fost distruse aproape în totalitate. În casă stăteau cu chirie familiile Grasu, Iorga şi Solomon. Cercetările sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate cauzele care au dus producerea incendiului.

• COŞ DEFECT • În timp ce pompierii din Tuzla încheiau misiunea din Eforie Sud, dispeceratul ISU „Dobrogea“ a primit un apel prin care se anunţa că un alt imobil, de această dată în localitatea Valu lui Traian, a luat foc. Pompierii spun că incendiul a izbucnit la mansarda unei case situată pe strada Valea Seacă din localitate şi flăcările s-au extins rapid la acoperişul imobilului din apropiere, întrucât cele două case au un perete comun. Reprezentanţii ISU spun că flăcările au fost stinse după aproape o oră, iar verificările au arătat că focul a izbucnit din cauza coşului de fum comun al celor două imobile care a fost izolat necorespunzător. În urma incendiului, acoperişurile celor două imobile au fost distruse în proporţie de 30%, iar mai multe bunuri din mansarde au fost distruse în totalitate.