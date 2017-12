Incendiu de proporţii la Studiourile Universal din Los Angeles

Un incendiu de proporţii a izbucnit pe platourile de filmare de la Studiourile Universal din Los Angeles. Potrivit căpitanului Frank Reynoso de la Departamentul de Pompieri din Los Angeles, incendiul a izbucnit duminică, în cursul dimineţii, la ora locală 4.44. Potrivit lui Reynoso, este posibil ca filmări pentru diverse producţii să fi fost în curs de desfăşurare în momentul izbucnirii focului. Ofiţerul a adăugat că au fost primite informaţii privind existenţa a cel puţin unei explozii. Circa 100 de pompieri, alături de echipa proprie a studiourilor situate la nord de Los Angeles, au depus eforturi în vederea stingerii focului şi pentru a se asigura că incendiul nu se extinde.

Violentul incendiu a afectat arhivele de film ale companiei, potrivit informaţiilor din presa americană, care vorbeşte de pagube de ordinul zecilor de milioane de dolari. Pe lîngă alte daune înregistrate în urma incendiului, se pare că şi arhivele conţinînd casetele master a numeroase producţii de succes realizate de Studiourile Universal au fost afectate de flăcări. Astfel, deşi pompierii au depus eforturi pentru a ţine departe flăcările de facilităţile importante ale studiourilor, inclusiv cu ajutorul elicopterelor dotate cu sisteme de stingere a incendiilor, presa americană informează că focul a ajuns şi la clădirea arhivelor Universal. Potrivit NBC11.com, clădirea arhivelor ar fi suferit daune serioase, existînd riscul ca ea să fi fost distrusă în întregime. Pe de altă parte, presa din Statele Unite face referire la existenţa unei victime, NBC11.com menţionînd că un pompier a fost rănit în cadrul intervenţiei, fără a se cunoaşte însă natura rănilor sale. Primele estimări făcute în urma incendiului, care a distrus mai multe platouri de filmare şi decoruri, fac referire la daune în valoare de zeci de milioane de dolari. Printre clădirile mistuite de foc se află şi cea în care se afla expoziţia cu decoruri utilizate pentru filmul “King Kong”. Incendiul a izbucnit pe platoul unde se aflau replicile unor străzi din New York şi New England. Cel puţin un platou de sunet şi mai multe alte clădiri au ars în decurs de 30 de minute, generînd un nor de fum negru care s-a ridicat peste Hollywood Hills.

Aceasta nu este prima oară cînd Studiourile Universal sînt afectate de un incendiu de proporţii, un incident similar înregistrîndu-se în urmă cu 18 ani, în aceeaşi zonă. La momentul respectiv, printre decorurile distruse s-au numărat cele care înfăţişau străzile din New York, cele utilizate pentru filmul “Ben Hur” şi faţadele de clădiri folosite în cadrul producţiei “Back To The Future”. Daunele incendiului din 1990 s-au ridicat la 50 de milioane de dolari, iar refacerea decorurilor a făcut parte dintr-un proiect de reconstrucţie care s-a derulat timp de mai mulţi ani. Incendiul din 1990 a fost provocat în mod deliberat de un paznic care a aprins focul cu o brichetă. Pentru moment, cauza actualului incendiu nu a fost stabilită. Universal Studios, administrate de NBC Universal, sînt o divizie a General Electric Co. Studiourile de film şi televiziune sînt o companie care lucrează în strînsă colaborare cu reţeaua de televiziune NBC, însă birourile principale ale reţelei TV se află într-o locaţie separată.