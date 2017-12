Incendiu devastator în Lumina! Pericol de explozie!

Mobilizare impresionantă a pompierilor constănțeni, care au fost chemați miercuri dimineață să intervină la un incendiu de proporții izbucnit la un depozit de vopseluri din localitatea Lumina! După primirea apelurilor disperate prin linia unică 112, în jurul orei 09.00, la fața locului au fost trimise șase mașini de stingere, dar și o autospecială destinată intervențiilor în cazul accidentelor nucleare, biologice, chimice și radiologice. Și imaginea de care militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) "Dobrogea" au avut parte în momentul în care au ajuns la fața locului a fost una de coșmar... Coloane uriașe de fum dens și înecăcios se ridicau la zeci de metri deasupra pământului, în timp ce flăcările mistuiau depozitul sub privirile uluite ale martorilor, existând riscul ca, din cauza vântului, focul să se extindă și la vecinătăți.

AU ARS ÎN JUR DE 30 DE TONE DE VOPSELURI!

Nici nu era nevoie să te afli acolo pentru a înțelege forța imensă a jerbelor ce au înghițit în scurt timp în jur de 30 de tone de vopseluri și alte produse din plastic... Dâra de fum negru ce se ridica din depozit a putut fi văzută de la zeci de kilometri depărtare. Imaginile filmate de mai mulți martori, care pot fi vizionate pe pagina electronică a cotidianului nostru, www.telegrafonline.ro, arată proporțiile incendiului de la Lumina. Panica s-a instalat rapid printre localnici. „Nu am văzut în viața mea așa ceva. Îmi este frică să nu ne îmbolnăvim de la fumul acesta toxic. Nu ar trebui să le dea voie să-și facă depozite așa de aproape de casele oamenilor", a declarat un bărbat.

"MI-AM PUS MÂINILE ÎN CAP CÂND AM VĂZUT"

Din fericire, toate cele zece persoane aflate în incinta depozitului au reușit să fugă la timp, după ce flăcările au izbucnit, așa că incidentul nu s-a soldat cu victime. Intervenția medicilor care s-au deplasat la fața locului cu trei ambulanțe nu a fost necesară. „Bine că au scăpat muncitorii cu viață. Îi știu pe toți, sărmanii, câștigau și ei o pâine acolo. Mi-am pus mâinile în cap când am văzut fumul ce se ridica la sute de metri. Îmi era frică să nu se extindă", a mai spus o femeie care locuiește în zonă.

LUPTĂ ISTOVITOARE CU FLĂCĂRILE

Lupta pompierilor cu focul a fost una istovitoare, ce s-a întins pe nu mai puțin de opt ore!! Autospecialele ISU care au intervenit pentru a ține sub control flăcările plecau la răstimpuri pentru a realimenta. „Puțin după ora 09.00, pompierii constănțeni au fost solicitați să intervină la acest depozit de vopseluri din localitatea Lumina. Inițial s-au deplasat la fața locului patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, iar ulterior au mai fost mobilizate alte două autospeciale. Au mai fost alertate autoritățile specializate să intervină în astfel de cazuri. Din fericire, nu au fost victime, însă, conform protocolului de intervenție, au fost dislocate și trei ambulanțe", a declarat Anca Chiriță, purtătorul de cuvânt al ISU "Dobrogea".

"TOTUL E PIERDUT!"

Administratorul depozitului deținut de firma Eco Bio Magic SRL din Constanța spune că incendiul a izbucnit inițial la vegetația uscată din zonă. „E foarte cald și s-a autoaprins iarba. Vântul a bătut exact în direcția platformei și așa s-au aprins câteva plastice și în două minute focul s-a extins la toată platforma de colectare. Pe margine erau depozitate deșeurile. Vorbim despre 30 de tone de vopsea și alte materiale plastice, ambalaje. La momentul în care a izbucnit focul erau zece muncitori la interior, alături de mine. Am încercat să localizăm noi focul, dar nu am avut nicio șansă. Am evacuat apoi tot personalul și am anunțat pompierii. Din păcate, totul a fost distrus! Pagubele se ridică la zeci de mii de lei și, din nefericire, deșeurile acestea, vă dați seama, nu pot fi asigurate, așa că totul e pierdut", a declarat Gheorghe Slabu, administratorul depozitului deținut de firma Eco Bio Magic.

GARDA DE MEDIU MĂSOARĂ NIVELUL DE POLUARE

Reprezentanții Gărzii de Mediu Constanța au pornit verificări pentru a stabili nivelul de poluare în zona incendiului. "La ora actuală nu știm care este nivelul de poluare a solului și aerului. La fața locului s-a deplasat un laborator mobil care prelevează probe. Urmează să se facă analize și, cel mai probabil, mâine dimineață (n.r. - joi) vom avea și rezultatele. În incendiu au ars materiale plastice, vopseluri, dar și șlam, care este un deșeu ce conține resturi de produse petroliere, rezultat în urma spălării magaziilor de marfă de la nave", a declarat comisarul-șef al Gărzii de Mediu Constanța, Marian Râșnoveanu.

Vezi video aici:

https://youtu.be/xxP4gY2HB8I

https://youtu.be/R4PS7mo3DDQ

https://youtu.be/bx5j91c-rOs

https://youtu.be/mAjflYwYxpA

https://youtu.be/bXFfU3Zp_p0

Imagini Claboo Media:

https://youtu.be/l9_XiKswaIs