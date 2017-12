Incendiu devastator în Peninsulă

Mai bine de cinci ore s-au chinuit pompierii constănţeni pentru a stinge un incendiu izbucnit, ieri după-amiază, la o casă din apropierea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu“, din Constanţa. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, la ora 13.19, o persoană a sunat la 112 şi a anunţat că acoperişul unei case părăsite, de pe strada Traian, a fost cuprins de flăcări. În zonă au fost trimise patru autospeciale de intervenţie şi o autoscară. Locatarii le-au spus militarilor că focul a izbucnit din cauza unui om al străzii. „A avut cineva acolo câteva birouri şi, după ce s-a mutat, a lăsat un om fără adăpost să aibă grijă de lucrurile lăsate în urmă. I-a creat toate condiţiile ca să îi fie bine“, a spus un vecin. Din cauza vântului puternic, focul s-a extins rapid şi la acoperişurile imobilelor aflate în vecinătate. „Munca mea de-o viaţă s-a dus pe apa Sâmbetei. Am văzut la un moment dat fum şi am sunat imediat la 112. Am sperat că focul nu o să ajungă şi la casa mea, dar s-a extins şi mi-a ars tot. Nu am apucat să scot nimic din locuinţă“, a povestit un bărbat. La un moment dat, cuprins de disperare, acesta a intrat în fugă în casa cuprinsă de flăcări, pentru a încerca să salveze ceva, fără să se gândească preţ de o clipă că ar putea muri asfixiat. Pompierii au intervenit imediat şi l-au scos pe bărbat din imobil, pe geam, cu ajutorul unei scări. Militarii spun că incendiul a distrus acoperişurile a trei imobile, pe o suprafaţă de 200 de metri pătraţi, dar şi bunurile aflate în locuinţele respective. Din cercetările efectuate, specialiştii ISU „Dobrogea“ au stabilit că dezastrul a fost provocat de un scurtcircuit electric la un reşou.