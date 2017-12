Incendiu devastator la Techirghiol

Şase familii au rămas pe drumuri în urma unui puternic incendiu izbucnit, marţi seară, din cauza unui scurtcircuit la instalaţia electrică. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că, în jurul orei 19.00, au fost alertaţi că un imobil de pe strada Victoriei, din Techirghiol, a luat foc. Pentru stingerea incendiului au fost trimise trei autospeciale. Pompierii spun că au reuşit să stingă flăcările după aproape două ore. Flăcările au mistuit acoperişul casei în care trăiau şase familii. În urma cercetărilor efectuate, militarii au stabilit că incendiul a fost provocat de un scurtcircuit. „Pe timpul nopţii, cele şase familii au rămas în sala de sport a şcolii. Astăzi (n.r. - miercuri) am mers cu un constructor şi am evaluat pagubele. Echipele au început deja să facă curăţenie. Am pus la dispoziţia familiilor o vilă revendicată, după ce am obţinut acceptul proprietarului. Trei dintre ele au ales să stea aici, iar celelalte au spus că vor fi găzduite de rude. La o primă evaluare, constructorul a stabilit că valoarea daunelor este de aproape 10.000 de euro. Sperăm ca în maximum 15 zile cele şase familii să se poată muta înapoi în imobil. Este lăudabil că, prin proiectul de asfaltare, am reuşit să montăm hidranţi, lucru care i-a ajutat foarte mult pe pompierii care au intervenit marţi seară“, a declarat Adrian Stan, primarul localităţii Techirghiol.