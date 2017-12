Un bărbat de 62 de ani, din Topraisar, a murit, ieri dimineaţă, într-un incendiu devastator izbucnit în locuinţa sa. Flăcările care au mistuit întregul imobil au fost văzute, în jurul orelor 09.30, de un vecin. Omul a sunat la 112 şi a cerut ajutor. Pe strada Şcolii au ajuns în scurt timp pompierii locali, după câteva minute sosind la locul incendiului şi două autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Pompierii au reuşit să potolească focul care ameninţa să cuprindă şi gospodăriile învecinate, stingându-l în jurul orelor 11.00. În casa mistuită de flăcări a fost descoperit cadavrul carbonizat al lui Ioan Ion, de 62 de ani. „Eu nu am văzut flăcările, chiar dacă stau exact lângă acest imobil. Ferestrele cabinetului dau spre stradă. M-a sunat cineva şi mi-a spus că a izbucnit un incendiu în casa alăturată. Când am ieşit, am văzut flăcările ieşind pe uşă. Şi acoperişul luase foc. Casa care a ars este tot a mea, dar îl lăsasem pe acest om să stea acolo fără să-mi plătească chirie. Nu ştiu sigur ce s-a întâmplat. Am înţeles că fusese văzut prin comună în jurul orelor 07.00. Cred că s-a întors acasă, a adormit şi apoi s-a întâmplat nenorocirea”, a declarat Constantin Samara, proprietarul casei care a ars.

DE LA UN REŞOU Pompierii militari au stabilit că focul a izbucnit din cauza unui reşou pe care victima îl ţinea în camera în care dormea. Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la morgă. Imobilul a ars în proporţie de 80%, prejudiciul urmând să fie stabilit. Tot ieri, pompierii constănţeni au intervenit pentru a stinge un incendiu izbucnit la o baracă din Constanţa, situată pe Aleea Brânduşelor. Intervenţia a durat 20 de minute. Specialiştii ISU „Dobrogea” spun că focul a pornit de la un reşou folosit de doi oameni ai străzii pentru a se încălzi.