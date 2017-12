Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineaţă, într-o staţie de metrou din cartierul Harlem, în oraşul american New York, mii de pasageri fiind evacuaţi, informează ziarul The New York Times.

Circulaţia trenurilor pe segmentul de metrou "Nord" a fost suspendată câteva ore în urma incendiului.

Focul a izbucnit miercuri dimineaţă la un şantier de construcţii situat sub o platformă suspendată a liniei de metrou, fiind stins în câteva ore.

Mii de călători au fost evacuaţi.