Incendiu la Casa de Cultură

Peste zece echipe de pompieri au înconjurat, vineri dimineaţă, Casa de Cultură, în cadrul unui exerciţiu tactic. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că a fost simulat un incendiu de proporţii care a cuprins tot sediul instituţiei. „Alături de echipele Detaşamentului Constanţa Oraş, am participat cu două ambulanţe SMURD şi cu un echipaj de descarcerare. Am avut de salvat două victime de la înălţime. Am executat salvări şi autosalvări. Totodată, am pus la dispoziţia Serviciului Judeţean de Ambulanţă spitalul mobil“, a declarat plt. major Bogdan Covalciuc, din cadrul ISU „Dobrogea“. Aplicaţia a fost organizată avându-se în vedere că pe 13 septembrie se sărbătoreşte Ziua Pompierilor din România. Anul acesta se împlinesc 162 de ani de la luptele din Dealu Spirii, iar pentru a marca momentul, ISU „Dobrogea” va organiza o serie de manifestări. Sâmbătă, la sediul ISU „Dobrogea” din str. Mircea cel Bătrân nr. 110, precum şi duminică, la sediul Detaşamentului de Pompieri Constanţa-Palas, sunt aşteptaţi toţi cei care doresc să vadă autospecialele de intervenţie, demonstraţii cu echipamentele pentru descarcerare, echipa de pirotehnicieni, paramedicii SMURD, echipamentele de protecţie civilă. Totodată, pe 13 septembrie, la sediul Inspectoratului va avea loc un ceremonial religios urmat de avansarea în gradul următor înainte de termen a 11 subofiţeri şi a unui ofiţer.