Incendiu la City Park Mall! Sute de persoane evacuate!

09:42:50 / 17 Noiembrie 2017

Probleme multe, solutii zero!

Mare noroc ca s-a intamplat la o ora cand magazinele erau inchise dar tare as fi curios sa stiu cum au evacuat oamenii din cinematograf pe acel curidor foarte lung si ingust care este ca o cursa de soareci in caz de incendiu. Ma intreb cum au primit aviz sa faca o asemenea iesire din cinematograf? Usile turnante sunt o alta capcana in caz de incendiu. Pana sa vina cineva sa descuie usile de urgenta pot muri multi oameni dar nu vor lua masuri decat daca se va intampla ceva si mai grav sau chiar nici atunci! Atata nepasare ca in Romania mai rar!