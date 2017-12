Incendiu la mănăstirea din 23 August

Patru autospeciale ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ au intervenit, ieri după amiază, în jurul orei 16.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la câteva clădiri din curtea Mănăstirii Sfântul Nicolae de lângă localitatea constănţeană 23 August. „Am intervenit cu două autospeciale de la Detaşamentul Tuzla şi două de la Mangalia. Am întâmpinat greutăţi din cauza drumului impracticabil şi a faptului că aici nu este apă. Am ajuns în doar câteva minute însă nu am mai putut salva nimic“, a declarat plt. maj. George Ioniţă, Detaşamentul Tuzla. Din cercetările efectuate de pompieri a reieşit faptul că incendiul a izbucnit din cauza unui reşeu lăsat să funcţioneze nesupravegheat într-una dintre camerele magazinului. Din cauza materialelor inflamabile depozitate în interior, flăcările s-au extins cu repeziciune şi au cuprins şi o chilie din apropiere. Pompierii au reuşit să stingă flăcările după mai bine de o oră, iar magazinul şi chilia au ars în totalitate.