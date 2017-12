Incendiu la o casă din Valu lui Traian

O familie din localitatea constănţeană Valu lui Traian a trecut, ieri după-amiază, prin clipe de groază, după ce un incendiu izbucnit într-o magazie ar fi putut să prefacă în scrum întreaga casă, situiată pe strada Oltului, la nr. 3. Focul a fost zărit de cîţiva vecini. „Eram în curte cînd am văzut flăcările. Nu am stat pe gînduri, am luat un furtun şi am fugit în gospodăria oamenilor, ca să-i ajut. Imediat au sărit şi alţii şi aşa am reuşit să stăpînim incendiul pînă la sosirea pompierilor”, povesteşte Claudiu Dicu, de 39 de ani. În momentul în care pompierii militari din cadrul Detaşamentului Palas au sosit pe strada Oltului, cu două autospeciale, flăcările se extinseseră la acoperişul casei şi ameninţau să cuprindă întregul imobil. Pompierii s-au luptat cu focul timp de aproape o oră, în cele din urmă reuşind să stingă incendiul care a mistuit jumătate din acoperişul locuinţei şi mai multe calorifere şi piese de mobilier depozitate în magazie. Din fericire, pompierii au reuşit să scoată din anexa gospodărească patru butelii de aragaz care ar fi putut exploda în orice moment. În urma cercetărilor efectuate, specialiştii au stabilit că incendiul a izbucnit din cauza unui scurt-circuit la o instalaţie electrică improvizată.