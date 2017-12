Incendiu la o fermă de porci

Unul dintre cele mai mari complexe de reproducere a porcinelor din Dobrogea, SC Degaro SRL Fîntînele, a fost ieri seară la un pas de dezastru. În doar cîteva minute, o hală incubator a fost învăluită în fum după ce instalaţia electrică a clădirii a luat foc. Speriaţi, agenţii de pază ai complexului şi cei cîţiva angajaţi care se aflau la acea oră în fermă au alertat Serviciul de Pompieri Voluntari din Fîntînele. În acelaşi timp a fost anunţată prin intermediul numărului de urgenţă 112, Staţia de Pompieri Medgidia, care a trimis în zonă două autospeciale. „Am reuşit să ajungem în cîteva minute la locul incendiului. Am intrat cu greutate în hală din cauza fumului dens. Am spart geamurile ferestrelor şi am scos toţi porcii, peste 800, majoritatea în vîrstă de o lună”, a declarat Costel Dordea, şeful Serviciului de Pompieri Voluntari Fîntînele. Din primele cercetări efectuate de pompieri şi de poliţişti, incendiul a izbucnit din cauza suprasolicitării instalaţiei electrice a clădirii. Costel Dordea a adăugat că instalaţia electrică a luat foc din cauza incubatoarelor aflate în funcţiune şi care au supraîncărcat reţeaua. La rîndul lor, pompierii spun că au ars panoul şi instalaţia electrică în proporţie de aprox. 80%, aproape jumătate din acoperişul halei şi pardoseala, prejudiciul fiind estimat la cca 1500 de lei.

De amintit este faptul că incidentul de aseară nu este singular. Mai multe incendii izbucnite anul trecut la importante ferme de creştere şi îngrăşare a porcinelor din judeţul Constanţa şi Tulcea au dat de gîndit autorităţilor. Un caz elocvent a fost înregistrat pe 23 august 2008, la ferma din Sibioara aparţinînd SC “Tabco Campofrio” Tulcea, cînd peste 400 de porci au murit sufocaţi din cauza fumului rezultat în urma unui violent incendiu. La vremea respectivă cazul a atras atenţia întrucît au existat suspiciuni că totul ar fi fost o înscenare pentru ca firma proprietară a fermei să încaseze sumele provenite din asigurarea respectivului lot de animale. Aceasta cu atît mai mult cu cît la jumătatea anului trecut, o simplă abatere de la normele de bio-securitate a adus pesta porcină în România, în fermele gigantului american “Smithfield”, şi a impus şi restricţii la exporturile românesti de carne de porc. Oricum, în cazul incendiului de la SC “Degaro” Fîntînele, din Tulcea, cercetările sînt în curs de derulare.