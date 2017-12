Pompierii constănţeni au intrat în alertă, ieri dimineaţă, după ce un bărbat a sunat la 112 şi a anunţat că a izbucnit un incendiu la un depozit de lemne. Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“ spun că apelul a fost primit în jurul orei 04.00 şi că a fost trimis în ajutor un echipaj din cadrul Detaşamentului Constanţa Oraş. Paznicul depozitului le-a povestit oamenilor legii că a simţit un miros puternic de fum. „Când am ieşit din gheretă, am văzut cum ardea colţul barăcii în care se află birourile. Am fugit la paznicii din apropiere să cer ajutor şi ei au sunat la pompieri“, a declarat Ion Florea, paznicul depozitului. Militarii au stins focul după aproape trei ore. Pompierii spun că flăcările au mistuit aproape 24 de metri cubi de cherestea şi baraca din lemn. Din primele investigaţii efectuate, militarii au stabilit că dezastrul a fost provocat de un scurtcircuit la instalaţia electrică improvizată din baracă. Cercetările în acest caz sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea acestui incendiu. (F.C.)