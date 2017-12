Încep concursurile școlare pentru elevii de ciclu primar!

14:45:39 / 25 Ianuarie 2017

Și scoala 24 ion jalea c-ta

Sunt copii a câte punctajul era maxim de 70 și lea pus puctajul de 100 de restul de 30 sunt cadou de la anvatatoarea.. nu este corect fiecare trebuie sa ia după merit nu este corect ca anvatatoarea sa pună ce punctaj vrea.. tot la pregatitoare sa antamplat ași pierd copii ancredere an eii nu o sa mai vor sa anveti dacă la altii vine note cadou eu de ce nu iau fără sa anvat acasă an plus.. aste e românia fără reguli fiecare face ce vrea..