Încep disponibilizările la Oil Terminal

Angajaţii companiei Oil Terminal din Constanţa se pregătesc de disponibilizări, după ce propunerea sindicaliştilor din cadrul societăţii, de a se reveni la programul normal de lucru, a fost aprobată. Ieri a avut loc Consiliul de Administraţie (CA) al companiei, principalul subiect de discuţie fiind cererea formulată de reprezentanţii Sindicatului Oil Terminal prin care s-a solicitat anularea deciziei CA de a reduce săptămâna de lucru de la cinci la patru zile, din cauza pierderilor înregistrate în primul trimestru al anului în curs. „CA, în urma sugestiei Ministerului Economiei (principalul acţionar al companiei - n.r.), a anulat măsura privind reducerea săptămânii de lucru, asumându-şi în acest fel riscul neîndeplinirii indicilor economici pe semestrul I”, a declarat managerul general al Oil Terminal, Silviu Wagner. Pentru că măsura reducerii săptămânii de lucru nu a fost acceptată de sindicalişti, conducerea companiei a trebuit să ia alte măsuri pentru redresarea economică a Oil Terminal. Una dintre măsurile compensatorii prevede ca, în următorele 45 de zile, unui număr de 36 de salariaţi angajaţi pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată, să li se rezilieze contractele.

1,5 SALARII PENTRU FIECARE AN MUNCIT. De asemenea, începând cu 1 iulie, se va trece la aplicarea unor măsuri de disponibilizare a 10% din salariaţi prin plata de salarii compensatorii. „Va trebui să disponibilizăm 100-125 de salariaţi. Pentru a evita concedierile şi disponibilizările, am propus liderilor sindicali din cadrul companiei reducerea perioadei de implementare a săptămânii reduse de lucru, de la 90 de zile, la 30 de zile. Au refuzat! Măsurile luate în urma şedinţei CA sunt în concordanţă cu cerinţele de restructurare ale societăţilor cu capital majoritar de stat”, a adăugat Silviu Wagner. „Disponibilizările anunţate nu sunt o tragedie. Am negociat plata a 1,5 salarii compensatorii pentru fiecare an lucrat în cadrul companiei. A fost modalitatea noastră de a ne vinde scump locurile de muncă. Este o victorie a membrilor de sindicat care ne-au sprijinit. Datoria noastră este să-i apărăm pe membrii de sindicat, ceea ce am şi reuşit să facem”, a declarat preşedintele Sindicatului Oil Terminal, Aurel Gheorghe. Reamintim că, la doar două zile de la anunţarea deciziei CA, pe 4 mai, aproximativ o sută de angajaţi ai companiei au declanşat un miting spontan în faţa sediului Oil Terminal de pe strada Caraiman, cerând revenirea la programul normal de lucru. În timpul protestului, o parte din participanţi au distrus uşile de la intrarea în pavilionul central.