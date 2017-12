Încep înscrierile în clasa I!

Ca în fiecare an, înscrierile în clasa I se situează în centrul unor adevărate scandaluri. Oficial, înscrierile încep de astăzi şi se încheie pe 3 mai, însă părinţii acuză că fiecare unitate de învăţământ are parti-pris-urile sale şi că locurile sunt „date” încă de anul trecut. La Constanţa, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) au anunţat că unităţile de învăţământ au început să-şi prezinte oferta educaţională pentru 2010-2011 încă de la începutul lunii februarie şi recunosc că multe dintre locuri erau deja ocupate. Consilierul de imagiane al ISJ, prof. Cristina Ivan, a declarat însă că părinţii nu trebuie să intre în panică, deoarece nu vor rămâne copii neînscrişi. „Fiecare şcoală şi-a anunţat încă de la începutul anului oferta educaţională pentru clasa I. Locurile puse la dispoziţia directorilor vor acoperi toate cererile privind înscrierile în clasa I. Având în vedere că natalitatea stagnează, nu vom avea copii care să nu poată fi înscrişi”, a precizat ea. La nivelul judeţului, ISJ a pus la dispoziţia unităţilor de învăţământ 6.800 de locuri pentru clasa I, adică 340 de clase, formate din aprox. 20 de elevi. Fiecare unitate de învăţământ stabileşte când începe înscrierea, ce criterii de departajare are în cazul în care are mai multe cereri decât locuri şi care este conţinutul dosarului. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a transmis, la sfârşitul săptămânii, o notificare inspectoratelor şcolare judeţene potrivit căreia acestea vor informa părinţii în legătură cu necesitatea înscrierii copiilor în clasa I, pe cât posibil, până la 3 mai 2010. Această dată nu are caracter de termen limită, înscrierile fiind în continuare posibile, conform legislaţiei în vigoare, informează MECTS.