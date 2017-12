Încep înscrierile în clasa zero

Sute de mii de părinţi din întreaga ţară intră, începând de astăzi, în focurile înscrierilor în clasa pregătitoare (cunoscută mai bine sub numele de clasa zero) şi clasa I. Potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, de astăzi şi până pe 16 martie are loc prima etapă a înscrierilor, în cadrul căreia părinţii pot depune dosarele la şcolile la care au fost arondaţi. Pe 19 martie, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ vor fi afişate liste cu numele copiilor înmatriculaţi în prima etapă. Dacă nu sunt mulţumiţi de unităţile de învăţământ în a căror circumscripţie se află şi vor să opteze pentru o altă şcoală, părinţii trebuie să aştepte a doua etapă a înscrierilor, care se desfăşoară în perioada 20-27 martie, pe locurile rămase libere după primul rând de înscrieri. Deşi, teoretic, reprezentanţii Ministerului Educaţiei susţin dreptul părinţilor de a alege la ce şcoală vor învăţa copiii, în practică, ei permit părinţilor să-şi înscrie micuţii la o singură unitate de învăţământ, ceea ce reduce şansele ca respectivul copil să prindă un loc, mai ales dacă şcoala este foarte bună şi are numeroase cereri. Pentru copiii care nu au prins loc la şcoala dorită există şi a treia perioadă de înscrieri, derulată în perioada 23-25 aprilie. În acest interval, dosarele celor care nu au mai găsit loc la unitatea spre care se orientaseră în a doua etapă (şi numărul acestora nu va fi mic, în condiţiile în care şcolile au un număr finit de locuri) vor putea fi depuse la şcoala la care au fost arondaţi iniţial. „În ultima etapă (2-9 mai), copiii care nu au participat la etapele anterioare sau care nu s-au putut înscrie din diferite motive vor fi înmatriculaţi în funcţie de locurile rămase libere”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, prof. dr. Aliss Andreescu.