Încep reabilitarea drumurilor şi amenajarea trotuarelor

10:17:41 / 25 Ianuarie 2014

Tara lui Mazare Voda

Exista taranoi care, ajungand sa imparta bani publici, se descheie la prohab si se slobozesc pe nasul tau daca-i intrebi cum i-au cheltuit. Primii stropiti cu jetul asta de nesimtire tasnita din madulare sunt jurnalistii care isi baga nasul in rahatul facut pe banii vostri. Va fi ceva nedelicat, grotesc si deloc subtil: despre taranoi infometati. Sunt insa taranoi si taranoi. Unii injura birjareste. Se p... in capul nostru, ne f... sau ne invita sa-i pupam in fund. Astia-s primitivii, neanderthalienii politicii ajunsi capetenii de trib. Altii ne scriu mail-uri sofisticate, ne dau raspunsuri tembele din care rezulta tot o invitatie la pupat. De sus pana jos, in Romania asa se traieste: cu fundul in sus. Cand l-am intrebat cum a impartit 800 de mii de euro partenerilor de afaceri, Radu Mazare (PSD) ne-a transmis un sincer “HotNews.ro sa ma pupe in fund”. Ciudata reactia unui primar care si-a varat cei 800 de mii de euro in propriul fund. “Se urmareste informarea corecta, obiectiva si in timp real a societatii civile despre activitatea Primariei Municipiului Constanta, dar si construirea, promovarea si mentinerea unei imagini institutionale pozitive”, scrie in nota de fundamentare. Acesta este limbajul administrativ prin care Mazare le cere partenerilor sai de afaceri, care au castigat contractul, sa-i lustruiasca posteriorul in urmatorii patru ani.