Începe a doua sesiune a Bacalaureatului

Sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2021, așa-numita „sesiune de toamnă”, începe luni cu proba scrisă la limba și literatura română. Subiectele, de dificultate medie, vor avea aceeași structură și vor fi similare cu cele dinprima sesiunea BAC 2021, desfășurată în iunie-iulie.

Potrivit Ministerului Educației, sunt 39.000 de elevi care vor susține examenul de bacalaureat în sesiunea a doua. Dintre aceștia, aproape 25.000 de absolvenți provin din promoția 2020-2021, iar restul de aproape 14.000 sunt din promoții anterioare.

Spre deosebire de prima sesiune a Bacalaureatului 2021, în sesiunea de toamnă mai întâi se susțin probele scrise și apoi se faceechivalarea probelor de competențe.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5 (cinci), iar media finală pentru promovarea examenului este cel puţin 6 (şase).

Afişarea primelor rezultate va avea loc în data de 31 august (până la ora 12,00).



Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12,00 - 18,00, atât în format fizic, cât şi electronic. În acest sens, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic inclusiv o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.



Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (1 - 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.



Probele scrise încep la ora 9,00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8,30. Toate măsurile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-19 sunt valabile şi în sesiunea august-septembrie 2021.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice tip de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).



Candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.