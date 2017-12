Începe „Bac-ul“ bancherilor români

Autoritățile de supraveghere bancară încep astăzi verificarea calității activelor băncilor comerciale, pe baza manualului european în domeniu, anunță președintele Asociației Române a Băncilor (ARB), Radu Ghețea. „CEC (bancă la care Ghețea este președinte - n.r.), spre exemplu, este o bancă cu risc sistemic, cu o cotă de piață de aproape 8%. Am emoții pentru mâine, pentru că verificarea asta este diferită și se va încheia cu recomandări (mai faceți provizioane, mai aduceți capital etc). Fiecare, indiferent de cine este acționarul, este îngrijorat. La noi, cel puțin, unde statul este acționar majoritar, știm că o decizie de majorare a capitalului se va lua cu viteză redusă“, spune Ghețea. Verificarea calității activelor băncilor are loc în contextul în care, în noiembrie, Banca Centrală Europeană va prelua rolul de autoritate de supraveghere a sistemului bancar comunitar.