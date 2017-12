Începe „Battle of Songs” 2011

Cea de-a cincea ediţie a concursului „Battle of Songs” debutează luna viitoare. La fel ca şi în anii trecuţi, competiţia rămâne deschisă tuturor creatorilor de muzică, amatori sau profesionişti, din România şi din străinătate. Începând cu data de 1 august, doritorii se vor putea înscrie pe site-ul concursului, www.battleofsongs.com. Regulamentul competiţiei va fi postat pe site. Marele premiu este motivant, fiind în valoare de 5000 de euro.

„Battle of Songs” este primul concurs de compoziţie din România rezultat dintr-o iniţiativă privată, câştigătorii fiind recompensaţi cu premii în bani sau produse. De organizarea competitiei se ocupă Star Management. „Acest concurs este o bucurie pentru mine. În aceşti cinci ani, am avut ocazia să văd cum tineri talentaţi au ajuns, datorită „Battle of Songs”, în cele mai importante topuri de radio sau TV. Şi în acest an, juriul este de mare valoare, având în componenţă oameni de radio, directori de case de discuri, dar şi vedete care au confirmat în România”, a declarat iniţiatorul evenimentului, Zoli Toth.

„Battle of Songs” este prezent pe internet la adresa www.battleofsongs.com şi în reţelele sociale, pe Facebook şi Twitter. Anul trecut, trupa constănţeană White Walls a ajuns în top 5 al competiţiei internaţionale „Battle of Songs”, desfăşurată în Indonezia.