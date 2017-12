Începe Campionatul European de handbal feminin din Macedonia

Astăzi, la Skopje şi Ohrid, în Macedonia, se dă startul unei noi ediţii a Campionatului European de handbal feminin. Printre cele 16 echipe naţionale participante, împărţite în patru grupe, se numără şi România, însă favorite la cîştigarea trofeului continental sînt cele două forţe ale handbalului mondial actual, Norvegia (campioana olimpică şi europeană en titre) şi Rusia (campioana mondială en titre). Dacă cele două favorite au parte de grupe ceva mai accesibile, România nu a avut prea mult noroc la tragerea la sorţi şi va avea de înfruntat, în cadrul Grupei A, Ungaria, Franţa şi Danemarca, adversare de la care handbalistele tricolorele nu au amintiri tocmai plăcute. În schimb, Norvegia se va duela în Grupa B cu Portugalia, Spania şi Ucraina, în timp ce „maşina de handbal” a Rusiei va întîlni, în Grupa C, reprezentativele Suediei, Austriei şi Belarusului. Grupa D se anunţă şi ea una echilibrată, aici urmînd a se înfrunta Germania, Croaţia, Macedonia şi Serbia. De altfel, cele care vor deschide „balul” din Macedonia vor fi componentele Grupelor C şi D, astăzi fiind programate următoarele partide: Suedia - Belarus (ora 19.15) şi Rusia - Austria (ora 21.15) - în Grupa C, la Ohrid; Croaţia - Serbia (ora 18.45) şi Germania - Macedonia (ora 21.15) - în Grupa D, la Skopje.

România va debuta miercuri la CE, de la ora 19.15, în compania Ungariei, cea de-a doua partidă a grupei fiind cea dintre Franţa şi Danemarca (ora 21.15). Programul următoarelor jocuri din Grupa A, găzduite de oraşul Skopje, se prezintă astfel - 5 decembrie: România - Franţa (ora 19.15) şi Danemarca - Ungaria (ora 21.15); 7 decembrie: Franţa - Ungaria (ora 19.15) şi Danemarca - România (ora 21.15).