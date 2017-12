Începe confiscarea căruţelor neautorizate

Nu o dată am dat mărunt din buze cu toţii atunci când am întâlnit o căruţă pe drumurile publice. Pe de-o parte, îngreunează traficul, iar pe de altă parte, există oricând riscul ca animalul ce trage după el atelajul să se sperie şi să provoace un adevărat dezastru pe drumurile publice. Lucrurile stau cu totul altfel când întâlnim căruţe pe drumurile din satele româneşti. La sat, oamenii merg la muncile câmpului cu căruţa... e cu totul altceva. Însă, când vorbim despre o atare situaţie pe drumurile din municipii ori din marile oraşe ale României, parcă nu mai putem tolera prezenţa căruţelor trase de cai, care lasă un miros „îmbietor“ în urma lor şi care pot provoca oricând accidente. E suficient ca animalele să se sperie şi s-o ia la sănătoasa, lovind sau fiind lovite, ori distrugând diferite lucruri în calea lor. Pentru a evita astfel de incidente şi accidente, legile româneşti prevăd că vehiculele cu tracţiune animală nu au voie să circule pe drumurile naţionale. În rest, fiecare localitate a reglementat prin hotărâri de consiliu local gestionarea situaţiei în propria ogradă.

DE LUNI În Constanţa, până acum ceva vreme, au tot existat acţiuni de avertizare şi amendare a căruţaşilor, care însă nu au avut rezultatul scontat. Nu au contat nici avertismentele primite de cei sancţionaţi, nici amenzile foarte mari, pentru că nu au fost plătite. Şi aici nu vorbim despre posesorii de trăsuri care sunt înregistraţi la primărie şi care sunt autorizaţi să transporte doritorii de o plimbare hipo prin staţiunea Mamaia. Ei nu intră în discuţie, pentru că funcţionează legal şi nu au voie să părăsească staţiunea. În plus, funcţionează după nişte reguli bine stabilite. Întâlnim însă, în oraşul turistic Constanţa, căruţe neînregistrate ai căror „conducători“ nu respectă nici normele de circulaţie rutieră, nici pe cele de bun simţ. Situaţia este cu atât mai arzătoare cu cât străzile oraşului sunt din ce în ce mai pline de maşini. Prin urmare, Consiliul Local a decis că trebuie să nu ne mai confruntăm cu astfel de cazuri şi a dispus ridicarea tuturor căruţelor neautorizate. Aşa se face că, după câteva luni în care au tot fost avertizaţi, de luni, căruţaşii prinşi în trafic cu atelajele lor vor rămâne fără... vehicule. Toate căruţele care nu sunt autorizate să circule pe drumurile din Constanţa vor fi ridicate şi imobilizate la un depozit al primăriei, din str. Vârful cu Dor. Dacă vor dori să şi le recupereze, proprietarii vor trebui să plătească o amendă de 300 de lei şi totodată să facă dovada că au intrat în legalitate, adică au obţinut autorizaţia de circulaţie de la primărie.