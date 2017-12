Începe confruntarea dintre daci şi romani

Prima ediţie a Festivalului Antic Tomis, unul dintre cele mai spectaculoase şi aşteptate evenimente ale verii, care va reînvia tradiţia antică a oraşului de la malul mării, debutează astăzi, de la ora 17.00. Startul manifestărilor se va da în Parcul cu Pini de pe terasa Edificiului Roman cu Mozaic, unde împărăteasa Tomisului, Tomiris, întruchipată de preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării şi al Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT) din România, Corina Martin, împreună cu „gladiatorul” Radu Mazăre vor aprinde flacăra Cetăţii Tomis.

Ieri, la ora amiezii, pregătirile pentru festival erau în toi, în Parcul cu Pini. Corturile celor două tabere, romană şi dacă, erau deja instalate, dar activităţile erau departe de a se fi terminat: se băteau ţăruşi în pământ, se făcea inspecţia scuturilor de luptă, se amenajau atelierele meşteşugăreşti şi se făceau antrenamente. În forfota pregătirilor a apărut pe „câmpul de luptă”, pentru a inspecta taberele, preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării şi al ANAT, Corina Martin, care a confirmat, o dată în plus, de ce a primit, miercuri seară, pe scena FashionTv Summer Festival, „Premiul de excelenţă pentru cea mai dinamică implicare feminină în promovarea turismului de pe litoralul românesc”.

„Sunt împărăteasa Tomisului, Tomiris mi se spune, aşa că am venit să văd cum s-au pregătit oştenii. Am verificat câmpul de luptă, totul pare să fie bine. O să vedem mâine, în marea confruntare, ce se va întâmpla, cine va învinge, dar am auzit spunând „Nu contează cine învinge, important este să rămânem prieteni”, iar acest lucru mi-a plăcut tare mult”, a spus Tomiris, alias Corina Martin. Preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării a „profitat” de momentele paşnice dintre daci şi romani şi s-a fotografiat alături de aceştia. Aceasta a făcut şi o succintă prezentare a festivalului de poveste: „Sunt trei seri şi două zile foarte, foarte atractive pentru publicul larg, deoarece vor fi parade de costume, lupte între daci şi romani, ateliere de meşteşuguri, toate în spiritul antic al vremurilor, o cină romană, în cadrul căreia vom mânca pâine romană, vom bea şi degusta vinul roman. Vor mai fi întreceri sportive, tir cu arcul şi alte evenimente care vor da savoare acestui eveniment”, a spus preşedintele ANAT, Corina Martin.

Festivalul Antic Tomis este darul pe care Consiliul Judeţean Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunării şi Groove Hour îl fac locuitorilor de la malul mării şi turiştilor aflaţi pe litoralul românesc.

CĂI DE ACCES Locul de desfăşurare a evenimentului este Parcul cu Pini din faţa boltelor de lângă Edificiul Roman cu Mozaic, pe strada ce coboară spre port. Posesorii de autoturisme îşi pot lăsa vehiculele în parcarea din Piaţa Ovidiu sau de lângă Poarta 1. Cei care folosesc mijloacele de transport în comun pot alege autobuzele RATC ce coboara spre Poarta 1 Port: 2, 44, 51, sau cele care au staţii în apropiere: 5, 40, 42, 43, 48, 101C. Accesul se poate face şi din Piaţa Ovidiu, coborând scările din apropierea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie.

Nopţi şi zile... antice

Prima ediţie a Festivalului Antic Tomis debutează astăzi, de la ora 17.00, cu ceremonie de deschidere în cadrul căreia se vor prezenta Asociaţia Terra Dacica Aeterna, Legiunea XIII Gemina Cohors Prima, Dacii liberi, Hasta Sarmatorum şi Legiunea IV Scythica. Ceremonia cuprinde şi un ritual prin care se invocă zeul Jupiter Optimus Maximus, precum şi cercetarea auspiciilor, pentru a vedea dacă acestea sunt favorabile desfăşurării festivalului. Gazdele evenimentului vor fi preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, împreună cu Tribunul Cetăţii Tomis - actorul Liviu Manolache - care vor aprinde Flacăra Tomisului, ce va rămâne aprinsă pe toată durata festivalului.

După ceremonia inaugurală va fi organizată o paradă militară ce are în componenţa sa romani, daci, sarmaţi, sciţi şi traci, ce va urma traseul: Edificiul Roman cu Mozaic Tomis - Poarta 1 (restaurantul Vraja Mării) - Faleza Cazino - Comandamentul Flotei - Piaţa Ovidiu - Edificiul cu Mozaic. După aceea, în tabăra din Parcul cu Pini de la Edificiul Roman cu Mozaic va avea loc reconstituire istorică a evenimentelor din anul 102 şi prezentarea încrâncenatei lupte dintre daci şi romani de la Adamclisi.

Manifestările vor continua mâine, de la ora 10.00, cu ateliere de reconstituire istorică de bucătărie dacică şi romană, modelaj în lut/ceramică, fierărie, ţesut şi împletit, confecţionări zale, jocuri romane antice, atelier de tras cu arcul, atelier de aruncare a suliţei, antrenamente militare, probarea unor piese de echipament, fotografii cu reenactorii şi se vor încheia duminică cu o paradă a cuceritorilor romani prin cetatea Tomis, pe traseul: Parcul arheologic de la Prefectură - Bulevadrul Tomis - Piaţa Ovidiu - Edificiul Roman cu Mozaic.