Începe Cupa României la fotbal, faza pe judeţ

La mijlocul săptămânii viitoare va începe faza pe judeţul Constanţa din cadrul Cupei României la fotbal, ediţia 2014-2015. La competiţie vor participa cele 21 de formaţii din Liga a IV-a plus echipele din Campionatul Judeţean (Liga a V-a) care au dorit să se înscrie. În primul tur vor juca doar echipele de Liga a V-a şi cele din play-out-ul Ligii a IV-a. Iată programul partidelor, care vor începe la ora 17.30 - miercuri: Dacia Mircea Vodă - Progresul Medgidia; Atletic 2 Mai - Aurora 23 August; Castelanii Castelu - Voinţa Valu lui Traian (se joacă la Nisipari); Tineretul Valea Dacilor - Victoria Cumpăna; Oil Terminal 2013 Constanţa - Vulturii Cazino Constanţa (teren Oil Terminal); Viitorul Fîntînele - Recolta Nicolae Bălcescu; Viitorul Tîrguşor - AS Cogealac; Victoria Mihai Viteazu - Litoral Corbu; Steaua Speranţei Siliştea - Carsium Hîrşova; joi: Trophaeum Adamclisi - Danubius Rasova; AS Independenţa - Dunărea Ostrov (se joacă la Fîntîna Mare); Luceafărul Amzacea - Fulgerul Chirnogeni. Învingătoarele din aceste 12 partide vor avea ca adversare în turul următor cele 12 echipe din play-off-ul Ligii a IV-a.