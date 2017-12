Începe „Cupa Stelelor Estului 2013“

Baza Sportivă a Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu găzduieşte, începând de astăzi şi până joi, ediţia a treia a „Cupei Stelelor Estului 2013”, competiţie rezervată jucătorilor născuţi după 1 ianuarie 1998. Alături de Academia Hagi 1998 (campioană naţională la juniori C în acest an), echipă pregătită din acest sezon de Vasile Mănăilă, la ediţia din acest an vor mai participa Academia „Ferenc Puskas”, Partizan Belgrad şi Galatasaray Istanbul. Academia Hagi a câştigat prima ediţie a „Cupei Stelelor Estului”, desfăşurată în 2010, iar la ediţia a doua, care a avut loc în 2011, s-a impus formaţia turcă Bursaspor.

Lotul Academiei Hagi 1998 pentru acest turneu cuprinde următorii jucători - portari: Cosmin Dur-Bozoancă şi Rareş Murariu; fundaşi: Tiberiu Căpuşă, Andrei Vlădescu, Virgil Ghiţă, Szabolcs Kilyen, Alexandru Trancă, Ioan Opriş, Leonard Gheorghe; mijlocaşi: Andreas Iani, Doru Dumitrescu, Ianis Hagi, Mircea Manole, Geany Tudor; atacanţi: Robert Grecu, Florinel Coman, Andrei Ciobanu, Nicolae Cârnaţ, Bogdan Anghel, Cristian Onţel. Staff-ul tehnic - antrenor principal: Vasile Mănăilă; antrenor cu portarii: Emil Dobre; preparator fizic: Gabriel Zaharia; doctor: George Puflene; team manager: George Fălină.

Programul turneului - astăzi: Academia Hagi - Academia „Ferenc Puskas“ (ora 16.00), Galatasaray Istanbul - Partizan Belgrad (ora 18.00); mâine: Partizan Belgrad - Academia „Ferenc Puskas“ (ora 16.30), Academia Hagi - Galatasaray Istanbul (ora 18.30); joi: Academia Hagi - Partizan Belgrad (ora 16.00), Galatasaray Istanbul - Academia „Ferenc Puskas“ (ora 18.00). Se va juca în sistem campionat, fiecare cu fiecare, iar formaţia care va acumula cele mai multe puncte va câştiga turneul. La finalul turneului vor fi acordate premii pentru cel mai bun portar, cel mai bun fundaş, cel mai bun mijlocaş, golgheterul turneului şi cel mai bun jucător al turneului. Accesul spectatorilor este liber.