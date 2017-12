Începe Cupa Toamnei la mini-rugby

Asociaţia Judeţeană de Rugby (AJR) Constanţa, în colaborare cu Inspectoratul Judeţean (ISJ) Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa, organizează sâmbătă, pe terenul de rugby CFR, Cupa Toamnei la mini-rugby. Vor participa aproximativ 150 de copii la categoriile Under 10, Under 12 şi Under 14. Este prima competiţie de mini-rugby din acest an şcolar, acţiune ce face parte din programul de dezvoltare al rugby-ului juvenil elaborat de AJR Constanţa, în colaborare cu ISJ, DJST şi finanţat de Consiliul Judeţean Constanţa. Evenimentul se desfăşoară cu sprijinul Federaţiei Române de Rugby, iar unităţile şcolare sunt arondate cluburilor de rugby din judeţul Constanţa, sub îndrumarea coordonatorilor acestor zone. Echipele participante - CS Tomitanii Constanţa (antrenori Cristian Cojocaru şi Dumitru Barbu), LPS „Nicolae Rotaru” Constanţa (profesor Adrian Pllotschi), CSO Ovidiu (antrenor Bogdan Cristea), CS Mihail Kogălniceanu (antrenori Cornel Vasile şi Romică Bezuşcu), CS Mangalia (antrenori Aurel Murguleţ şi Ilie Iorgu), AS Victoria Cumpăna (antrenor Florin Băcioiu) şi CS Portul Constanţa (antrenor Florin Băcioiu).