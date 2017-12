Începe distracţia de 1 Mai!

07:44:17 / 01 Mai 2014

NU VA MAI AMAGITI

NU SE COMPARA DISTRACTIILE ,BUCURIA SI FARMECUL ROMANULUI DE ACUM 25 ANI IN URMA.TOTI ERAM FERICITI CU LOC DE MUNCA DISTRACTII LA GREU CIVILIZAT FARA COCAINE DOAR CU BERE SPRIT SI DISTRACTIE.ACUM TOTUL E ARTIFICIAL NIMIC NATURAL OMUL NU SE SIMTE LINISTIT IN ARMONIE SI CU BUCURIE DE VIATA.DOAR O MANA DE TINERI DROGATI FARA SCRUPULE SE MAI SIMTE BINE. TARA E RUINA TOTALA SI VOR CANTA DIN CE IN CE CUCUVELE PRIN FOSTE COMBINATE UNDE SUTE DE MII DE OAMENI SE BUCURA DE SERVICI PAINE SI ARMONIE IN FAMILIE.ASA CA E TRIST DA E PUR ADEVARAT.TRAIASCA ROMANUL CU SUFLET GOL.