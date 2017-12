Începe distribuţia alimentelor oferite de Primăria Constanţa

09:18:11 / 20 Iunie 2014

Zaharelul, Bubico!

Asa se tine captiv si dependent electoratul/pensionarul actual si in devenire. Asa se distruge sansa tinerilor si nepotilor. In loc sa se fi creat locuri de munca, industrie (care la Cta a devenit zero), dam pomeni sa ne voteze saracii. Cu cat mai multi saraci, cu atat mai bine ptr noi. D-aia pleaca majoritatea tinerilor. Primaria de unde o avea bani? De la aia, tot mai putini, care muncesc. Doar nu crede prostimea ca da vreunul din primarie, consiliu, din banii lui.