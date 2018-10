Începe faza zonală în Liga Elitelor U15

După disputarea fazei județene în întrecerea rezervată juniorilor C, jucători născuți după 1 ianuarie 2004, la sfârșitul acestei săptămâni vor avea loc meciurile din prima etapă a fazei zonale din Liga Elitelor U15, sezonul 2018-2019. Programul partidelor din prima etapă a Seriei 4 se prezintă astfel - sâmbătă 27 octombrie: AS CS Farul Constanța - AS Kinder Constanța, FC Viitorul Constanţa - ACS Calatis Mangalia și Unirea 04 Slobozia - Dunărea Călăraşi. Ocupanta primului loc se va califica în semifinale.

FAZA JUDEȚEANĂ A MEMORIALELOR „GHEORGHE ENE” ȘI „GHEORGHE OLA”

Săptămâna viitoare, la Cumpăna, începând de luni, 29 octombrie, se vor disputa meciurile din cadrul fazei județene a Memorialelor „Gheorghe Ene” și „Gheorghe Ola”. Iată care sunt echipele participante - Memorialul „Gheorghe Ene” (jucători născuți în 2009) - Grupa A: AS Kinder Constanța, Academia Hagi II, CS Portul Constanța, Junior Mangalia și Black Sea Năvodari; Grupa B: Academia Hagi I, CS Năvodari, CS Eforie, AS CS Farul Constanța și CS Cumpăna; Memorialul „Gheorghe Ola” (jucători născuți în 2010) - Grupa A: AS CS Farul Constanța, CS Eforie, Trophaeum Adamclisi și Luceafărul Constanța; Grupa B: AS Kinder Constanța, Academia Hagi, Junior Mangalia și CS Năvodari. Câștigătoarele se vor califica la faza zonală.